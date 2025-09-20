A- A+

Atrasos Ciberataque provoca atrasos e cancelamentos em aeroportos europeus Longas filas de passageiros foram observadas nos aeroportos de Londres e Bruxelas

Os aeroportos europeus de Heathrow-Londres, Berlim, Bruxelas e Dublin enfrentaram atrasos e cancelamentos de voos neste sábado (20), após ciberataques contra sistemas de check-in de passageiros e bagagens.

Longas filas de passageiros foram observadas nos aeroportos de Londres e Bruxelas, onde os painéis de informações exibiam avisos de atrasos.

“Tomamos conhecimento de uma disrupção relacionada com ciberataques em nosso software MUSE em certos aeroportos”, afirmou a empresa Collins Aerospace em um comunicado.

A empresa fornece serviços de registro em 170 aeroportos em todo o mundo.

O impacto “se limita ao check-in eletrônico de clientes e ao depósito de bagagens”, acrescentou a empresa, que não revelou detalhes sobre o tipo ou a origem do ciberataque.

O aeroporto de Bruxelas informou em seu site que o "ataque cibernético ocorreu na sexta-feira à noite".

“Teve consequências importantes no programa de voos e, infelizmente, provocará atrasos e cancelamentos”, acrescentou.

"Os sistemas próprios do Aeroporto de Bruxelas, no entanto, não parecem afetados neste momento".

Longas filas de passageiros se formaram diante dos balcões onde, segundas fontes aeroportuárias.

Longa espera

O Aeroporto de Heathrow, o mais importante de Londres, também registrou longas filas. O terminal afirmou que o problema “poderia provocar atrasos nas decolagens”.

Maria Casey, de Hampshire, no sul da Inglaterra, deveria viajar na manhã de sábado em um voo da Etihad com destino a Tailândia, com escala em Abu Dhabi, e disse que teve que enfrentar uma fila de três horas para conseguir despachar suas bagagens.

"Tiveram que escrever nossas etiquetas à mão", declarou à agência britânica PA.

O Heathrow avisa que os passageiros verifiquem a situação dos seus voos com a companhia aérea e cheguem com muita antecedência para ter tempo de passar pelos procedimentos de registo.

O aeroporto de Berlim também relatou um “problema técnico com um fornecedor”, enquanto os de Dublin e Cork, na Irlanda, afirmaram “consequências menores”.

O Eurocontrol, o organismo de supervisão do setor aéreo, afirmou que não há “nenhuma restrição de controle aéreo na rede europeia” devido ao incidente. O aeroporto de Bruxelas pediu às companhias aéreas que cancelassem suas decolagens até 2h GMT de segunda-feira (23h00 de Brasília, domingo).

Vários ataques cibernéticos e falhas digitais perturbaram o transporte aéreo nos últimos anos, porque o setor dependia cada vez mais de sistemas digitalizados.

Em um relatório recente sobre a ameaça cibernética no setor aeronáutico, o grupo de defesa e tecnologia Thales contabilizou 27 ciberataques do tipo ransomware entre janeiro de 2024 e abril de 2025, o que representa um aumento de 600% em um ano. Os alvos foram companhias aéreas, aeroportos, sistemas de navegação e empresas terceirizadas.

“Das companhias aéreas e aeroportos até os sistemas de navegação e fornecedores, cada elo da cadeia é vulnerável a ataques”, anunciou o relatório publicado em junho.

Em julho, a companhia aérea australiana Qantas foi alvo de ataques de hackers que invadiram um sistema que abrigava dados sensíveis de seis milhões de clientes. Em dezembro de 2024, a companhia aérea Japan Airlines também foi atacada

