Cinco turistas morrem em acidente durante mergulho em caverna nas Maldivas

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Autoridades das Maldivas realizaram nesta sexta-feira (15) uma operação de busca de alto risco pelos corpos de quatro mergulhadores italianos que morreram em um acidente em uma caverna subaquática profunda, ocorrido um dia antes. O corpo de um quinto mergulhador foi recuperado na quinta-feira (14), informaram as autoridades.



A Universidade de Gênova informou que entre as vítimas está a professora associada de Ecologia do Departamento de Ciências da Terra, do Ambiente e da Vida, Monica Montefalcone, a filha dela, Giorgia Sommacal, que estudava Engenharia Biomédica, e os pesquisadores Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. A Embaixada da Itália está em contato com as famílias das vítimas e prestando assistência.



Os cinco mergulhadores, incluindo um instrutor, estariam explorando a caverna quando desapareceram, segundo o porta-voz da presidência das Maldivas, Mohamed Hussain Shareef. "A caverna é tão profunda que mergulhadores, mesmo com o melhor equipamento não tentam se aproximar", disse ele.



O Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmou que as vítimas "aparentemente morreram enquanto tentavam explorar cavernas a uma profundidade de 50 metros" no atol de Vaavu, na quinta-feira. A pasta acrescentou que as circunstâncias das mortes ainda estão sob investigação.



As autoridades das Maldivas lançaram uma grande operação de resgate após o incidente, mobilizando barcos, aeronaves e equipes de mergulho para vasculhar a área. Os socorristas recuperaram um corpo a cerca de 60 metros de profundidade na quinta-feira, e uma primeira rodada de buscas não conseguiu localizar os quatro mergulhadores restantes, que estariam dentro da mesma caverna, segundo autoridades maldivas.



As equipes de busca se preparavam para um segundo mergulho nesta sexta-feira, enquanto o governo das Maldivas mantinha as autoridades italianas informadas. O embaixador da Itália estava em uma embarcação de busca, e as Maldivas podem solicitar assistência internacional, se necessário.



O Ministério das Relações Exteriores da Itália não forneceu informações sobre a recuperação dos corpos, mas afirmou que um especialista italiano estava auxiliando a guarda costeira e as embarcações maldivas na operação de busca nesta sexta-feira. A pasta disse ainda que autoridades planejavam um mergulho para avaliar o acesso à caverna subaquática, mas as condições climáticas adversas poderiam atrasar a recuperação.



O grupo havia feito um mergulho pela manhã perto de Alimathaa e foi dado como desaparecido após não retornar à superfície até o meio-dia de quinta-feira, segundo relatos iniciais. As condições eram desfavoráveis no momento, com alerta meteorológico amarelo em vigor.



A cadeia de ilhas de coral é um destino turístico de luxo muito popular entre mergulhadores, conhecido por seus recifes remotos e barcos de mergulho com hospedagem a bordo. Funcionários locais disseram que este foi o pior acidente de mergulho já registrado no país, formado por 1.192 ilhas de coral, dispersas ao longo de aproximadamente 800 quilômetros no oceano Índico.

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