Vencedor do Oscar de melhor documentário por "No other land", Yuval Abraham informou que o co-diretor do filme, Hamdan Ballal, teria sido espancado por colonos israelenses.

Em seu perfil no X, o cineasta disse que seu colega estaria com "ferimentos na cabeça e no estômago".

Ainda segundo ele, soldados israelenses também teriam sequestrado Ballal dentro da ambulância em que era transportado.

Até o momento, não há mais informações sobre Ballal.

"Um grupo de colonos acaba de linchar Hamdan Ballal, co-diretor do nosso filme No Other Land", escreveu Yuval.

"Eles o espancaram, e ele está com ferimentos na cabeça e no estômago, sangrando. Soldados invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram. Não há sinal dele desde então".

Em seguida, Yuval postou um vídeo de um suposto ataque de colonos a ativistas. No vídeo, é possível ver um grupo jogando pedras em carros.

"No Other Land" aborda a erradicação de vilarejos palestinos em Masafer Yatta, na Cisjordânia e, além do Oscar, recebeu o prêmio de melhor documentário no Festival de Berlim.

O filme foi recentemente alvo de censura na Florida (EUA), com o prefeito de Miami ameaçando fechar um cinema que havia exibido o longa.

Yuval Abraham recebeu ameaças de morte após seu discurso de agradecimento no Festival de Berlim.

O cineasta denunciou uma "situação de apartheid" e pediu um cessar-fogo em Gaza. A fala gerou indignação na mídia alemã no dia seguinte, com vários políticos alegando que ela havia sido "antissemita".

