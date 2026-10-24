A- A+

COLISÃO Colisão entre dois aviões militares nas Filipinas deixa quatro mortos A colisão entre as duas aeronaves monomotoras SF-260 ocorreu na tarde de sexta-feira durante um exercício de treinamento

Dois aviões militares colidiram durante um exercício de treinamento em uma base aérea nas Filipinas, o que provocou a morte de quatro pilotos, anunciou a Força Aérea neste sábado (24).

A colisão entre as duas aeronaves monomotoras SF-260 ocorreu na tarde de sexta-feira durante um exercício de treinamento na base aérea de Fernando, ao sul da capital Manila.

"Os dois aviões caíram dentro do perímetro da base, não há registro de outras vítimas", declarou em comunicado o coronel Alvin Capinguian, porta-voz da Força Aérea das Filipinas.

Uma investigação foi iniciada para determinar as causas do acidente, e a frota de SF-260 da Força Aérea foi temporariamente mantida em solo como medida de precaução, detalhou.

Em maio, dois pilotos militares morreram quando outro avião do tipo SF-260 caiu durante um voo de treinamento na província de Benguet (norte).

Veja também