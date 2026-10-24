Colisão entre dois aviões militares nas Filipinas deixa quatro mortos
A colisão entre as duas aeronaves monomotoras SF-260 ocorreu na tarde de sexta-feira durante um exercício de treinamento
Dois aviões militares colidiram durante um exercício de treinamento em uma base aérea nas Filipinas, o que provocou a morte de quatro pilotos, anunciou a Força Aérea neste sábado (24).
A colisão entre as duas aeronaves monomotoras SF-260 ocorreu na tarde de sexta-feira durante um exercício de treinamento na base aérea de Fernando, ao sul da capital Manila.
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"Os dois aviões caíram dentro do perímetro da base, não há registro de outras vítimas", declarou em comunicado o coronel Alvin Capinguian, porta-voz da Força Aérea das Filipinas.
Uma investigação foi iniciada para determinar as causas do acidente, e a frota de SF-260 da Força Aérea foi temporariamente mantida em solo como medida de precaução, detalhou.
Em maio, dois pilotos militares morreram quando outro avião do tipo SF-260 caiu durante um voo de treinamento na província de Benguet (norte).