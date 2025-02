A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Coreia do Sul interrompe downloads do DeepSeek por questões de privacidade De acordo com o diretor da Divisão de Investigação, a startup chinesa carece de transparência sobre a transferências de dados para terceiros e coleta informações pessoais em excesso

A DeepSeek, startup chinesa de inteligência artificial, pausou temporariamente os downloads do seu aplicativo na Coreia do Sul após autoridades locais levantarem preocupações com a privacidade dos usuários. A empresa chinesa concordou em trabalhar com a Comissão de Proteção de Informações Pessoais do país para fortalecer a proteção da privacidade, antes de relançar a ferramenta.



A ação não afeta usuários que já fizeram o download do DeepSeek. Nam Seok, diretor da Divisão de Investigação da comissão, aconselhou os usuários do aplicativo a deletarem a ferramenta ou evitar inserir informações pessoais nas pesquisas até que os problemas sejam resolvidos. De acordo com o diretor, a DeepSeek carece de transparência sobre a transferências de dados para terceiros e coleta informações pessoais em excesso.





