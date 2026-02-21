Criança que recebeu transplante de coração danificado morre na Itália
Caso de negligência choca o país e gera investigação
Um menino italiano que recebeu um transplante de coração em dezembro morreu neste sábado (21), em um caso que gerou indignação na Itália devido a uma suposta negligência médica.
Domenico, de dois anos, recebeu um coração que aparentemente foi danificado durante o transporte após entrar em contato direto com gelo seco. Desde então, o menino estava entubado em um hospital em Nápoles, no sul da Itália.
"Acabou. Domenico se foi", disse Patrizia Mercolino à imprensa italiana neste sábado, anunciando a morte do filho. Ela também anunciou a criação de uma fundação em seu nome.
O coração doado teria sido transportado de Bolzano, no norte da Itália, para Nápoles, 800 quilômetros ao sul, em um recipiente inadequado e sem termômetro para detectar a temperatura excessivamente baixa.
O Ministério Público local abriu uma investigação contra seis membros da equipe médica.
Em um comunicado citado pela imprensa italiana, o ministro da Saúde, Orazio Schillaci, afirmou que o caso "chocou toda a Itália".
O ministro expressou preocupação com a possibilidade de as doações de órgãos diminuírem em decorrência desse caso e solicitou "clareza" para garantir a confiança nos serviços médicos do país.