Cristiano Ronaldo pede ajuda nas redes sociais para encontrar torcedor; entenda

Cristiano Ronaldo deixou no ''X'' (antigo Twitter) uma mensagem pedindo ajuda aos seus milhões de seguidores para localizar um torcedor.

O homem foi filmado no jogo do Al Nassr contra Esteghlal, da Liga dos Campeões Asiática, realizado no dia 22 deste mês. Ele gritava o nome do jogador português com as lágrimas nos olhos, enquanto filmava a partida com o celular.

Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 25, 2024

A imagem circulou nas redes sociais e agora Cristiano Ronaldo quer se encontrar com ele: "Procurando por ele. Qualquer informação será bem-vinda", escreveu CR7.

O post já teve cerca de 90 milhões de visualizações. Nas mensagens há elogios à atitude do jogador e também dicas de quem pode ser o tal torcedor.

O craque português foi poupado pelo técnico italiano Stefano Pioli e não entrou em campo, decepcionando muitos torcedores.

Sem CR7, o brasileiro Talisca brilhou e marcou dois gols no empate de 3 a 3 pela oitava rodada do torneio. O resultado não foi bom para o A-Nassr, que pode ficar a seis pontos da liderança caso o Al-Hilal de Neymar vença o duelo deste sábado contra o Al Taawon.

