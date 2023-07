A- A+

ALCORÃO Dinamarca quer conter protestos com queima de textos sagrados; entenda Neste domingo (30), o governo do país europeu anunciou que aplicará medidas contra profanações

O governo da Dinamarca anunciou neste domingo (30) que irá explorar medidas legais para conter os protestos envolvendo a queima de textos sagrados, devido a preocupações com a segurança, após as reações a profanações do Alcorão.

O Ministério das Relações Exteriores informou que o governo deseja "explorar" a possibilidade de intervir em situações em que "outros países, outras culturas e religiões forem insultados, que possam ter consequências negativas para a Dinamarca. Isto deve ser feito no contexto da liberdade de expressão, que é protegida pela Constituição."

Manifestações recentes em que o Alcorão foi profanado na Dinamarca e Suécia geraram tensão diplomática. Segundo o governo dinamarquês, estas manifestações atingiram um nível que faz com que o país seja visto como um lugar que "facilita o insulto e a difamação de outras culturas, religiões e tradições".

Após estes atos, enviados diplomáticos dinamarqueses e suecos foram convocados por autoridades de vários países de maioria muçulmana.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, informou que está em contato com a colega dinamarquesa, Mette Frederiksen, e que a Suécia iniciará um processo semelhante.

Arábia Saudita e Iraque convocaram para amanhã uma reunião da Organização de Cooperação Islâmica (OIC), que tem sede em Jidá, para discutir a profanação do Alcorão na Suécia e Dinamarca.

