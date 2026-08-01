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USA Embaixadas americanas emitem alertas de viagem para todo Oriente Médio Governo alerta cidadãos americanos no Oriente Médio sobre a possibilidade de cancelamentos de voos

Embaixadas dos Estados Unidos emitiram neste sábado (1º), alertas de viagem para todo o Oriente Médio, aconselhando seus cidadãos a reconsiderar viagens, manter a cautela e preparar-se para cancelamentos de voos e fechamentos do espaço aéreo.

Nesta sexta (31), o presidente americano, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã com mais ataques, enquanto os Estados Unidos pressionam o país pela reabertura do Estreito de Ormuz.

"Devido à intensificação das tensões no Oriente Médio, o cenário de segurança permanece complexo, com potencial para uma escalada imprevista.

Cidadãos americanos que se encontram atualmente no Oriente Médio devem manter a cautela e um nível elevado de vigilância, além de estarem preparados para cancelamentos de voos, fechamentos periódicos do espaço aéreo e possíveis interrupções nas viagens.

Algumas companhias aéreas da região adiaram a retomada de seus cronogramas de voo anteriores, enquanto outras cancelaram algumas rotas", descreve um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos em Abu Dhabi e do Consulado-Geral em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O comunicado, também publicado por embaixadas como as da Arábia Saudita e da Jordânia, ainda diz que cidadãos americanos na região devem considerar deixar o local ou estar preparados para partir caso ocorra uma escalada da situação.

"Instalações diplomáticas dos Estados Unidos, inclusive fora do Oriente Médio, têm sido alvo de ataques. O Irã e grupos que o apoiam podem atacar outros interesses norte-americanos no exterior ou locais associados aos Estados Unidos e a cidadãos norte-americanos em todo o mundo, incluindo empresas e outras instituições dos Estados Unidos", alerta.

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