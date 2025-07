Enchentes no Texas deixam mais de 100 mortos, dizem autoridades

A- A+

Mais de 100 pessoas morreram nas catastróficas enchentes do fim de semana no Texas, no sul dos Estados Unidos, informaram nesta segunda-feira (7) as autoridades locais.

O xerife do condado de Kerr, o mais afetado, divulgou um novo balanço de 84 mortos, entre eles 28 crianças. A esse número somam-se ao menos 17 mortes registradas em regiões vizinhas.

Veja também