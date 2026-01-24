A- A+

internacional Enviados dos EUA chegam a Israel para falar sobre Gaza Jard Kushner, genro de Trump, e Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, têm encontros marcados com o primeiro-ministro israelense

Dois enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegaram a Israel para discutir o futuro de Gaza, informou um funcionário americano a jornalistas neste sábado (24).

Os enviados Jard Kushner, genro de Trump, e Steve Witkoff têm encontros marcados com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acrescentou a fonte. Shosh Bedrosian, porta-voz do gabinete de Netanyahu, confirmou a informação à AFP.

Segundo o funcionário americano, os enviados tentarão "determinar os próximos passos adequados para preservar o cessar-fogo e transformá-lo em uma paz duradoura".

A reunião também abordará a devolução do último corpo do refém sequestrado por militantes do grupo islamista palestino Hamas, que ainda está retido em Gaza, segundo a imprensa local.

Essa repatriação está prevista no acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza, apenas o corpo de Ran Gvili permanece em território palestino.

