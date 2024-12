A- A+

Coreia do Sul Escândalos da primeira-dama da Coreia do Sul ajudam a fomentar crise política do país Esposa de Yoon Suk Yeol é alvo da oposição devido a gosto por marcas de luxo

Enquanto o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, luta pela sua sobrevivência política após sua decisão desta semana de declarar lei marcial, uma pessoa se destaca sobre os escândalos que envolvem sua presidência: sua esposa, Kim Keon-hee. Yoon enfrenta uma votação de impeachment no parlamento da Coreia do Sul neste sábado por sua decisão de declarar lei marcial. Mas este não é o único projeto em pauta. O outro autoriza uma investigação especial do Ministério Público sobre a primeira-dama.



Os destinos entrelaçados do casal não são coincidência. A popularidade de Yoon despencou à medida que os problemas públicos da primeira-dama aumentaram. Em uma pesquisa recente, a aprovação do líder sul-coreano caiu para 17%. O principal fator para a insatisfação foi Kim - a quem os críticos chamaram de "calcanhar de Aquiles" de Yoon e de "Maria Antonieta" devido ao seu gosto por marcas de luxo.





Os parlamentares da oposição, em sua moção de impeachment, descartaram a justificativa de Yoon relacionada à segurança nacional para buscar poderes de emergência. Em vez disso, citaram o desejo de Yoon de "evitar investigações sobre alegações criminais envolvendo o presidente Yoon e sua família "



Por três vezes, Yoon vetou esforços legislativos liderados pela oposição para estabelecer um promotor especial para investigar Kim em relação a alegações, incluindo manipulação de ações, suborno e envolvimento ilegal nas nomeações de candidatos do partido. Em uma rara coletiva de imprensa no mês passado, ele negou que as ações tivessem sido feitas em apoio à sua esposa. Em vez disso, Yoon disse que as investigações deveriam ser bloqueadas porque as alegações eram politicamente motivadas.



"Kim não é a primeira dama típica e enfrentou uma quantidade exagerada de escrutínio e críticas em comparação com outras esposas de presidentes", disse Park Sung-min, que lidera uma empresa de consultoria política em Seul. "De qualquer forma, Kim certamente se tornou um elo fraco na carreira política de Yoon."

