Europa duvida que Trump possa convencer países da Otan a elevar seus gastos de defesa para 5% do PIB

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, exigiu que os países da Otan aumentassem substancialmente seus gastos com defesa para 5% do PIB, mas poucos na Europa acreditam que esse nível seja viável.

Na opinião de diplomatas e autoridades, o presidente eleito parece estar abrindo um novo campo de discussão para pressionar os aliados dos EUA na Otan a fazer mais e aumentar os gastos com defesa.

“É completamente irrealista imaginar que praticamente todos os aliados da Otan atingirão o nível de 5%, pelo menos no curto prazo”, diz Ian Lesser, do think tank German Marshall Fund.

Para esse especialista, a demanda é “parte da diplomacia muito dura que o novo governo Trump terá em relação ao compartilhamento do ônus da defesa”.

Há uma década, os países da OTAN concordaram em aumentar seus gastos com defesa para 2% do PIB e, em 2023, decidiram transformar essa meta no nível básico.

No entanto, em 2024, apenas 23 dos 32 países-membros da Otan estavam no caminho certo para atingir esse limite. Somente a Polônia está bem acima do limite, com 4,12% do seu PIB.

A principal potência militar da Otan, os Estados Unidos, gasta 3,38%, e os pesos pesados europeus, como França e Alemanha, mal ultrapassaram 2%.

A Espanha, por outro lado, gasta 1,28% do seu PIB.

Dado o tamanho relativo de sua economia, os gastos com defesa dos EUA representam mais de 60% do total da Otan.

Trump tem criticado constantemente seus aliados da Otan por se aproveitarem da contribuição de Washington para a aliança militar.

Durante seu primeiro mandato como presidente, Trump repreendeu amargamente países como a Alemanha por gastos insuficientes e, de acordo com fontes diplomáticas, os líderes tiveram que lutar para evitar que o magnata cumprisse sua ameaça de deixar a aliança.

Uma "loucura total"

No entanto, na campanha para sua reeleição, ele chamou a atual base de referência da Otan de “o roubo do século” e até mesmo disse que pediria à Rússia que perseguisse os países que não gastassem o suficiente.

De acordo com Trump, “todos [os países da UE] podem pagar, mas deveriam chegar a 5%, não a 2%”.

Para o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, 2% também não é suficiente, dada a magnitude da ameaça representada pela Rússia aos membros europeus da aliança.

Rutte insistiu que a Europa precisa “acelerar” seus gastos para atender aos novos planos de defesa como forma de impedir que a Rússia lance qualquer ataque futuro ao território da Otan.

O chefe da Otan não ofereceu um novo valor por enquanto, mas recentemente disse que se os membros da Otan não gastarem juntos de forma mais eficiente, talvez tenham que chegar a “pelo menos 4%”.

Mas os 5% de Trump são uma “loucura total”, disse o legislador alemão Ralf Stegner, do Partido Social Democrata, o mesmo partido do chanceler Olaf Scholz.

Para os diplomatas da Otan, mesmo que a exigência de Trump seja irrealista, a aliança militar terá que encontrar um território comum.

“Se Trump está pedindo 5%, então temos que encontrar uma solução que funcione para todos”, disse um diplomata à AFP sob condição de anonimato.

O primeiro passo será ver se as afirmações de Trump se tornarão políticas depois que ele assumir o cargo.

