Ex-atleta famoso é preso após fingir ter câncer para arrecadar dinheiro; entenda

DJ Carey, um dos astros do esporte mais famosos da Irlanda, se declarou culpado após fingir ter câncer e persuadir várias pessoas a lhe darem dinheiro para salvar sua vida. Entre personalidades conhecidas que foram enganadas estava o bilionário Denis O'Brien.

O homem de 54 anos, ex-jogador de The Drive, Newtown, Maynooth, County Kildare, é uma das figuras mais celebradas da história da Gaelic Athletic Association (GAA), tendo conquistado cinco títulos All-Ireland e nove prêmios All-Star.

Ele é um dos mais condecorados e aclamados atletas de hurling de todos os tempos e, ao se aposentar do esporte, foi aclamado como ídolo pelas gerações mais jovens.

Carey compareceu ao Tribunal de Justiça Criminal de Dublin para se declarar culpado de 10 acusações de induzir desonestamente pessoas a lhe pagarem dinheiro depois que ele disse que tinha câncer e precisava de fundos para o tratamento.

Desde que se declarou culpado, uma foto do astro reapareceu nas redes sociais, mostrando-o deitado em uma cama de hospital com tubos no nariz. As autoridades acreditam que a imagem foi enviada às suas vítimas. DJ Carey está atualmente em prisão preventiva e sua sentença ocorrerá em 29 de outubro.

Foram vários anos de fraude

Esse golpe teria ocorrido entre 2014 e 2022, e o tribunal ouviu cerca de 28 testemunhas que foram vítimas do DJ Carey, incluindo Denis O'Brien, que disse que ele lhe deu dinheiro em diversas ocasiões.

Apesar das acusações que o ex-atleta enfrenta, o advogado de defesa disse que, embora as acusações fizessem referência ao câncer, Carey na verdade tinha problemas de saúde muito sérios, exigindo cirurgia para tratar um problema cardíaco.

Embora tenha desfrutado do status de celebridade após se aposentar do hurling em 2006, ele nunca imaginou que seus últimos dias seriam passados na prisão pela fraude que cometeu.

Sua carreira durou 15 anos, durante os quais ele ganhou cinco medalhas All-Ireland , marcou 34 gols e 195 pontos em 57 jogos, consolidando-o como um dos maiores artilheiros do esporte.

