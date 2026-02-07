A- A+

frança Ex-ministro francês citado em arquivos Epstein nega acusações Lang é a figura francesa de mais alto perfil citada nesses documentos

O ex-ministro francês Jack Lang negou neste sábado (7) as acusações que recebeu por supostos vínculos com o financista falecido Jeffrey Epstein.

"As acusações feitas contra mim são infundadas", afirmou Lang à AFP, após promotores franceses anunciarem na véspera a abertura de uma investigação contra o ex-ministro e sua filha, cujos nomes foram citados em arquivos sobre Epstein publicados recentemente.

Lang, 86, é a figura francesa de mais alto perfil citada nesses documentos, publicados pela Justiça americana. Ele e a filha serão investigados por "lavagem de dinheiro procedente de fraude fiscal agravada", devido a supostos vínculos financeiros com Epstein.

O ex-ministro, que ocupou vários ministérios em governos anteriores, disse que recebeu a notícia da investigação "com serenidade e alívio". "Jogará muita luz sobre as acusações que questionam a minha integridade e honra."

Veículos franceses detalharam que Lang, que dirige atualmente o Instituto do Mundo Árabe (IMA) em Paris, teria solicitado repetidamente fundos ou favores a Epstein. O ex-ministro negou conhecimento dos crimes do financista.

O chanceler da França, Jean-Noël Barrot, disse ontem que convocou Lang para uma reunião neste domingo. "Os primeiros elementos que emergem desses arquivos são novos e extremamente graves", e vão exigir uma análise aprofundada, destacou.

O nome de Caroline, filha de Lang, também aparece nos arquivos de uma empresa constituída no exterior em sociedade com Epstein. Produtora de cinema, ela renunciou nesta semana ao cargo de presidente do Sindicato de Produção Independente.

Lang "propôs" hoje renunciar ao seu cargo no IMA. Barrot informou que vai abrir o processo para nomear uma presidência interina para a instituição.

"Proponho apresentar minha renúncia em uma próxima reunião extraordinária do conselho", escreveu Lang em carta ao chanceler, à qual a AFP teve acesso.

