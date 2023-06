Explosão de gás em edifício de Kiev deixa três mortos

A- A+

Três pessoas morreram nesta quinta-feira (22) e cinco ficaram feridas em uma explosão, ao que tudo indica provocada por um vazamento de gás, que destruiu parcialmente um edifício de apartamentos de 15 andares na capital da Ucrânia, Kiev.

A explosão, que destruiu vários apartamentos em diversos andares do prédio na zona leste de Kiev, aconteceu durante a noite, "provavelmente por um vazamento de gás", informou o Ministério Público em um comunicado divulgado no Telegram.

Vinte pessoas foram resgatadas do prédio, de acordo com o Serviço de Emergências, que publicou imagens do edifício parcialmente destruído.

As equipes de emergência ainda procuram pessoas entre os escombros. Uma investigação foi aberta por possível "violação das normas de segurança".

