Forte tempestade de inverno atinge os EUA

Uma enorme tempestade de inverno despejou neve e granizo no Novo México e no Texas neste sábado (24), enquanto se deslocava para o nordeste dos Estados Unidos, ameaçando dezenas de milhões de pessoas com cortes de energia, caos nos transportes e temperaturas abaixo de zero.

Os consumidores esvaziaram as prateleiras dos supermercados, já que o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) previu fortes nevascas em algumas áreas e acúmulo de gelo potencialmente "catastrófico" devido à queda de granizo.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, alertou que até 240 milhões de americanos poderiam ser afetados pela tempestade. Pelo menos 16 estados e a capital, Washington, declararam estado de emergência.

"Levem esta tempestade a sério, amigos", disse o NWS no X, prevendo uma faixa de neve "incrivelmente extensa" desde o Novo México, no sudoeste, até Maine, no extremo nordeste.

Mais de 3.400 voos de e para os Estados Unidos foram cancelados neste sábado. E mais de 1.100 voos sofreram atrasos, de acordo com o rastreador de voos FlightAware. No Texas, a queda de granizo atingiu Dallas e as temperaturas despencaram para -6°C.

Em Houston, o prefeito John Whitmire pediu aos moradores da quarta cidade mais populosa do país que permanecessem em casa na noite de sábado pelas próximas 72 horas.

Abrigos, especialmente para pessoas em situação de rua, serão abertos na tarde deste sábado nesta metrópole de quase 2,4 milhões de habitantes.

As autoridades estaduais também buscaram tranquilizar os moradores sobre a resiliência da rede elétrica, que sofreu um apagão generalizado durante a última grande tempestade de inverno em 2021.

A neve também atingiu Oklahoma e Arkansas, com acúmulo de até 15 centímetros em algumas áreas, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

Espera-se que a tempestade atravesse os estados populosos do médio Atlântico e do nordeste antes que uma massa de ar gélido se instale.

"Os efeitos da neve e do granizo persistirão até a próxima semana, com episódios de congelamento que manterão as superfícies congeladas e perigosas para dirigir e caminhar por um futuro próximo", informou o serviço meteorológico.

O governo federal anunciou que seus escritórios estarão fechados na segunda-feira como medida de precaução.

"Continuaremos monitorando e mantendo contato com todos os estados na trajetória desta tempestade. Mantenham-se seguros e aquecidos!", disse o presidente americano, Donald Trump, em sua plataforma Truth Social.

O NWS alertou que o gelo espesso pode causar "quedas de energia prolongadas, danos extensos a árvores e condições de viagem extremamente perigosas ou intransitáveis", mesmo em muitos estados que normalmente não enfrentam invernos rigorosos.

