A- A+

MÉXICO Furacão John deixa pelo menos 16 mortos no México Pelo menos 16 pessoas morreram após passagem do furacão John

Pelo menos 16 pessoas morreram no sul do México na passagem do furacão John, que nesta semana impactou duas vezes a costa do Pacífico, informaram neste domingo (29) a Presidência e autoridades estaduais.

"Lamentavelmente, o número de falecidos, segundo a Procuradoria estadual [de Guerrero], é de 15 pessoas", escreveu na rede social X o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manuel Maza, diretor da proteção civil do estado vizinho de Oaxaca, confirmou à AFP a morte de uma pessoa.

A imprensa local, sem citar fontes diretas, indica que também houve vítimas mortais em Michoacán, outro vizinho de Guerrero.

As vítimas e os danos reportados pelos estados deverão ser referendados pelo governo federal para estimar os recursos emergenciais a serem destinados às áreas afetadas.

A presidente eleita Claudia Sheinbaum, que inicia seu mandato na terça-feira, anunciou por sua vez que sua primeira viagem de trabalho será na quarta às comunidades afetadas por John, que atingiu duas vezes a costa do México.

“Concordei (...) em estar com o gabinete na tarde de quarta-feira para fazer uma avaliação e planos para continuar com toda a ajuda necessária a Guerrero”, escreveu a presidente eleita em sua conta X.

John atingiu Guerrero na última terça-feira como um poderoso furacão de categoria 3 (na escala Saffir-Simpson de 5) e seus efeitos atingiram Oaxaca.

O fenômeno enfraqueceu em terra, mas os seus remanescentes regressaram ao Pacífico e recuperaram a força do furacão na quinta-feira, antes de voltarem a entrar no estado de Michoacán.

O balneário de Acapulco foi o mais danificado. Seus quase 800 mil habitantes reviveram o pesadelo de Otis, um poderoso furacão 5 que em outubro de 2023 destruiu o porto da cidade, deixando dezenas de mortos e desaparecidos.

Veja também

EUA Estradas inundadas e apagões dificultam resgates nos EUA após o devastador furacão Helene