Galo emblemático é recolocado no topo da Catedral de Notre-Dame, em Paris

O galo que ficava no topo da agulha da Catedral de Notre-Dame foi colocado novamente em seu local original neste sábado (16), um novo passo no progresso da reconstrução da catedral parisiense, que reabrirá as suas portas em um ano.

O arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, abençoou no chão a peça emblemática, que posteriormente foi transportada com um guindaste até o topo da agulha, a 96 metros de altura, constatou a AFP.

Trata-se de um novo galo de ouro desenhado por Philippe Villeneuve, arquiteto-chefe dos monumentos históricos franceses.

A peça anterior ficou muito danificada durante o grande incêndio de 15 de abril de 2019, que destruiu parcialmente este templo parisiense.

Villeneuve descreveu o novo galo como tendo "asas de fogo" que "lembram que a catedral pode renascer das cinzas como uma fênix".

"É uma aventura humana sem precedentes", afirmou Philippe Jost, responsável pela empresa pública que trabalha na reconstrução da catedral.

O galo não só simboliza para os cristãos o retorno da luz após a noite, mas também é um dos símbolos nacionais da França e aparece desenhado nas camisas de seus times de futebol e rugby.

O novo galo traz relíquias salvas durante o incêndio e também introduziu um tubo com os nomes de duas mil pessoas envolvidas nas obras.

A reabertura da Catedral de Notre-Dame está programada para 8 de dezembro de 2024.

