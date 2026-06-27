Sáb, 27 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado27/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
apoio

Governo brasileiro enviará terceiro voo humanitário à Venezuela após terremoto

Brasil enviará cinco kits de calamidade, com 111,8 mil medicamentos e insumos à Venezuela

Reportar Erro
Com os insumos enviados pelo Brasil, cerca de 1.500 pessoas podem receber atendimento ao longo de um mês.Com os insumos enviados pelo Brasil, cerca de 1.500 pessoas podem receber atendimento ao longo de um mês. - Foto: Juan Barreto/AFP

O governo brasileiro informou neste sábado (27) que enviará um terceiro voo humanitário à Venezuela com kits de medicamentos e um módulo complementar para a instalação de um hospital de campanha. A operação integra o esforço internacional para reforçar o socorro às vítimas dos terremotos que atingiram o país na quarta-feira (24).

Segundo o governo federal, o conjunto de medicamentos é voltado para o atendimento em situações de emergência e contém itens essenciais como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras.

Ao todo, o Brasil enviará cinco kits de calamidade, com um total de 111,8 mil medicamentos e insumos à Venezuela. Com os kits, cerca de 1.500 pessoas podem receber atendimento ao longo de um mês. As doações ao país vizinho não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia também

• Bebê recém-nascido é resgatado dos escombros dos terremotos na Venezuela

• Segundo avião da FAB decola neste sábado com ajuda para a Venezuela

• Resgates entram em fase crítica no terceiro dia após terremotos na Venezuela

A primeira equipe do Governo do Brasil destinada a apoiar a resposta aos terremotos que atingiram a Venezuela decolou na sexta-feira (26), a partir da Base Aérea de Guarulhos (SP), em aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião pousou, às 23h40 (horário de Brasília), na Base Militar da Força Aerea Venezuelana El Libertador, em Maracay.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter