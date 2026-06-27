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apoio Governo brasileiro enviará terceiro voo humanitário à Venezuela após terremoto Brasil enviará cinco kits de calamidade, com 111,8 mil medicamentos e insumos à Venezuela

O governo brasileiro informou neste sábado (27) que enviará um terceiro voo humanitário à Venezuela com kits de medicamentos e um módulo complementar para a instalação de um hospital de campanha. A operação integra o esforço internacional para reforçar o socorro às vítimas dos terremotos que atingiram o país na quarta-feira (24).

Segundo o governo federal, o conjunto de medicamentos é voltado para o atendimento em situações de emergência e contém itens essenciais como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras.

Ao todo, o Brasil enviará cinco kits de calamidade, com um total de 111,8 mil medicamentos e insumos à Venezuela. Com os kits, cerca de 1.500 pessoas podem receber atendimento ao longo de um mês. As doações ao país vizinho não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS).

A primeira equipe do Governo do Brasil destinada a apoiar a resposta aos terremotos que atingiram a Venezuela decolou na sexta-feira (26), a partir da Base Aérea de Guarulhos (SP), em aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião pousou, às 23h40 (horário de Brasília), na Base Militar da Força Aerea Venezuelana El Libertador, em Maracay.

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