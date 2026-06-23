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moeda Governo do Japão reafirma disposição para fortalecer o iene, se necessário A moeda japonesa tem sido negociada nas mínimas históricas

O secretário-chefe do Gabinete do governo do Japão, Minoru Kihara, reafirmou nesta terça-feira, 23, que haverá uma intervenção no mercado cambial com o objetivo de fortalecer o iene, caso necessário. A moeda japonesa tem sido negociada nas mínimas históricas.

"Estamos prontos para tomar as medidas apropriadas a qualquer momento, conforme necessário", afirmou Kihara, em entrevista coletiva.

Questionado sobre uma reunião virtual entre a ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, o secretário-geral se recusou a comentar.

O conflito no Oriente Médio e a política monetária dos Estados Unidos contribuíram para ampliar a demanda pelo dólar, o que mantém o iene sob pressão.

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