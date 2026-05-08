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Mundo Governo dos EUA divulga arquivos sobre Ovnis e fenômenos extraterrestres Site oficial com fotos e documentos sobre OVNIs apresentou instabilidade após repercussão da divulgação.

O governo dos Estados Unidos disponibilizou nesta sexta-feira (8) uma série de documentos oficiais relacionados a OVNIs e possíveis fenômenos extraterrestres.

O material foi publicado em um repositório federal voltado aos chamados “Fenômenos Anômalos Não Identificados” (UAPs, na sigla em inglês), termo utilizado atualmente pelas autoridades norte-americanas.

Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Defesa dos EUA, o portal reúne fotos, vídeos, relatórios e arquivos históricos sobre investigações envolvendo aparições aéreas consideradas sem explicação conclusiva.

Ainda durante a manhã, o site apresentou instabilidade devido ao grande número de acessos após a repercussão da divulgação.

Apesar do interesse gerado pelo conteúdo, o governo norte-americano não confirmou a existência de vida extraterrestre. Os documentos tratam de registros e análises de fenômenos observados por militares e agências oficiais ao longo dos anos.

A publicação reacendeu debates nas redes sociais e entre especialistas sobre transparência do governo em relação aos chamados OVNIs.

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