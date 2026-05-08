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Governo dos EUA divulga arquivos sobre Ovnis e fenômenos extraterrestres
Site oficial com fotos e documentos sobre OVNIs apresentou instabilidade após repercussão da divulgação.
Montagem com elemento metálico inserido em edição posterior sobre foto de descampado tirada pelo FBI para retratar avistamento de OVNI por testemunha em setembro de 2023. https://www.terra.com.br/noticias/mundo/governo-trump-divulga-arquivos-sobre-ovnis- - Foto: FBI via Departamento de Guerra dos EUA / Divulgação
O governo dos Estados Unidos disponibilizou nesta sexta-feira (8) uma série de documentos oficiais relacionados a OVNIs e possíveis fenômenos extraterrestres.
O material foi publicado em um repositório federal voltado aos chamados “Fenômenos Anômalos Não Identificados” (UAPs, na sigla em inglês), termo utilizado atualmente pelas autoridades norte-americanas.
Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Defesa dos EUA, o portal reúne fotos, vídeos, relatórios e arquivos históricos sobre investigações envolvendo aparições aéreas consideradas sem explicação conclusiva.
Ainda durante a manhã, o site apresentou instabilidade devido ao grande número de acessos após a repercussão da divulgação.
Apesar do interesse gerado pelo conteúdo, o governo norte-americano não confirmou a existência de vida extraterrestre. Os documentos tratam de registros e análises de fenômenos observados por militares e agências oficiais ao longo dos anos.
A publicação reacendeu debates nas redes sociais e entre especialistas sobre transparência do governo em relação aos chamados OVNIs.