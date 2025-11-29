A- A+

Guerra entre Israel e Hamas deixou mais de 70.000 mortos em Gaza

Mais de 70.000 pessoas morreram na Faixa de Gaza durante a guerra entre Israel e Hamas, que começou há mais de dois anos, informou, neste sábado (29), o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamita.

A marca foi superada em meio a um frágil cessar-fogo mediado pelo governo dos Estados Unidos - com acusações dos dois lados de que a outra parte violou a trégua.

O ministério afirmou, em um comunicado, que o número de mortos na guerra chegou a 70.100. Também indicou que, desde o cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro, 354 palestinos morreram vítimas de ações israelenses.

Dois corpos chegaram a hospitais da Faixa de Gaza nas últimas 48 horas, acrescentou o ministério. Um deles foi retirado dos escombros.

A pasta explicou que o aumento em relação ao número anterior aconteceu porque os dados relativos a 299 corpos foram processados e aprovados pelas autoridades.

Apesar do cessar-fogo, o território palestino continua afetado por uma profunda crise humanitária.

A guerra de Gaza começou com o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.221 pessoas. Naquele dia, os integrantes do grupo islamista também sequestraram 251 pessoas e as levaram para Gaza.

No início do cessar-fogo mais recente, as milícias de Gaza mantinham 20 reféns vivos e 28 corpos de sequestrados que morreram em cativeiro.

Desde então, o Hamas libertou todos os sobreviventes e devolveu os restos mortais de 26 pessoas. Em troca, Israel libertou quase 2.000 prisioneiros palestinos e devolveu os corpos de centenas de palestinos.

