Homens armados matam pelo menos 38 pessoas na Nigéria
Exército é criticado por falta de ação
Homens armados mataram pelo menos 38 pessoas na aldeia de Dutse Dan Ajiya, no estado de Zamfara, noroeste da Nigéria, na noite de quinta-feira, informaram a polícia e autoridades locais à AFP neste sábado (21).
Além dos jihadistas, grupos armados conhecidos localmente como "bandidos" aterrorizam Zamfara e os estados vizinhos, realizando sequestros para obter resgate, atacando aldeias, matando moradores e incendiando casas após saqueá-las.
"A aldeia fica nos arredores e tem poucas estradas de acesso. A calma já retornou à região e as patrulhas continuam", disse Yazid Abubakar, porta-voz da polícia de Zamfara.
Segundo Hamisu Faru, uma autoridade local que relatou 50 mortes, os bandidos "atiraram indiscriminadamente, matando todos os moradores que tentaram fugir".
"Alertamos o exército e um caça foi mobilizado, mas não atirou nos bandidos que estavam em motocicletas, deixando os terroristas matarem indiscriminadamente", acrescentou Faru.
O exército nigeriano está presente na região há vários anos para combater esses grupos, mas a violência persiste.
As tentativas de reconciliação por meio de anistias e compensações financeiras não conseguiram deter os ataques.
Desde 2009, a insurgência jihadista na Nigéria, liderada principalmente pelo Boko Haram e pelo grupo rival Estado Islâmico da África Ocidental (Iswap), causou mais de 40.000 mortes e deslocou dois milhões de pessoas no nordeste do país, segundo a ONU.