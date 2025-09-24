A- A+

Saúde Hospital em Bali nega tráfico de órgãos após repatriação de corpo sem coração Corpo de jovem de 23 anos foi repatriado para a Austrália quatro semanas depois, e uma segunda autópsia revelou que ele estava sem o órgão

Um hospital de Bali negou, nesta quarta-feira (24), as acusações de que estaria envolvido em tráfico de órgãos, disse um diretor, depois que o corpo de um jovem australiano, que morreu na ilha turística indonésia, foi repatriado sem seu coração.

Byron Haddow, originário de Queensland, foi encontrado morto na piscina de sua casa em Bali no início deste ano enquanto estava de férias.

O corpo de jovem de 23 anos foi repatriado para a Austrália quatro semanas depois, e uma segunda autópsia revelou que ele estava sem coração, o que levou às autoridades australianas a exigirem respostas da Indonésia.

I Made Darmajaya, diretor de enfermagem e apoio médico do hospital Professor Ngoerah, negou que o hospital estivesse envolvido em roubo e tráfico de órgãos e explicou que foi feita uma autópsia forense no corpo de Haddow a pedido da polícia local.

"Quero enfatizar, em nome do hospital, que os rumores sobre roubo de órgãos são falsos. Nosso interesse [no coração] foi no contexto de um exame de acordo com a lei", esclareceu Made aos jornalistas.

Ele acrescentou que o coração de Haddow foi repatriado para a Austrália mais tarde do que o restante do corpo porque levou tempo para ser processado para cumprir os requisitos de um exame patológico.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Austrália indicou na terça-feira que está prestando assistência consular à família de Haddow, mas não pôde fazer mais comentários por motivos de privacidade.

O coração de Haddow foi devolvido a Queensland em agosto, mais de dois meses após sua morte, informou, nesta quarta-feira, Ni Luh Arie Ratna Sukasari, representante legal da família Haddow, afirmando que o incidente levantava "sérias dúvidas" sobre as práticas médicas em Bali.

Veja também