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INTERNACIONAL Houthis atacam Áden e acusam Arábia Saudita de causar 16 mortes no Iêmen Nas últimas 24 horas, os combatentes houthis afirmaram ter atacado três aeroportos sauditas

Os houthis do Iêmen lançaram neste sábado (24) novos ataques contra a Arábia Saudita e Áden, sede provisória do governo iemenita reconhecido internacionalmente, depois de acusarem o reino saudita de bombardeios que teriam deixado 17 mortos.

A Arábia Saudita e o governo iemenita foram alvos de ataques dos houthis nas últimas semanas, depois que uma trégua de vários anos foi rompida durante o verão do Hemisfério Norte, transferindo parte do foco da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, iniciada em fevereiro.

Nas últimas 24 horas, os combatentes houthis afirmaram ter atacado três aeroportos sauditas, entre eles o aeroporto internacional da capital, Riad, além de instalações de energia, um oleoduto e uma base aérea.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, afirmou que o grupo lançou mísseis contra o "Aeroporto Internacional Rei Khalid de Riade, capital do inimigo saudita, em duas fases", assim como contra os aeroportos de Dammam, no leste do reino, e Najrã, no sul.

O grupo também afirmou ter atacado a base aérea de Khamis Mushait, no sul do país, além de "estações de bombeamento de petróleo bruto e o oleoduto de petróleo bruto que conecta o leste ao oeste".

A Defesa Civil saudita informou ainda sobre a queda de destroços de projéteis nas regiões de Meca e Medina, após interceptar dois mísseis houthis neste sábado.

Os houthis negaram ter mirado essas duas cidades, as mais sagradas do islamismo, e classificaram a acusação saudita como uma "grande mentira".

Os rebeldes também dispararam contra a cidade de Áden, sede provisória do governo apoiado pela Arábia Saudita, e afirmaram que seus alvos eram uma base naval e um acampamento militar sob supervisão saudita.

As autoridades informaram que a sede da Guarda Costeira, outro de seus edifícios e o aeroporto de Áden estavam entre os alvos atingidos.

As novas reivindicações de ataques ocorreram depois que a emissora houthi Al Masirah acusou a Arábia Saudita de realizar vários bombardeios no Iêmen que deixaram mais de uma dezena de mortos. Riade não reivindicou essas supostas operações.

Segundo o canal, um ataque contra uma residência em Saná causou pelo menos quatro mortes; outro, contra uma residência destinada a trabalhadores de uma fábrica de cimento, deixou oito mortos; e um terceiro bombardeio nos arredores de Hodeida matou cinco integrantes de uma mesma família.

A guerra civil iemenita, que opõe os houthis, apoiados pelo Irã, ao governo reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita, permaneceu praticamente congelada desde a trégua de 2022, mas voltou a se intensificar em julho, no contexto da crise regional no Oriente Médio.

Buscar um "lugar seguro"

Horas antes, a agência saudita de defesa civil divulgou alertas sobre um "perigo potencial" para quatro regiões ocidentais do reino, incluindo Taif e Yanbu, além de Meca, a cidade mais sagrada do islamismo. Os alertas foram suspensos poucos minutos depois.

A agência orientou os moradores a se dirigirem ao "lugar seguro mais próximo" e reiterou a proibição legal de divulgar imagens ou informações relacionadas às operações de interceptação de mísseis e drones.

A Arábia Saudita foi alvo de ataques dos houthis nas últimas semanas, no contexto da retomada da guerra civil iemenita.

O grupo atacou infraestruturas petrolíferas e aeroportos sauditas.

Yanbu é um importante centro de exportação de petróleo na costa do Mar Vermelho, que permitiu a Riade contornar, em grande medida, o bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz para suas exportações de petróleo bruto.

Um ataque contra o aeroporto de Riade, no início deste mês, deixou 13 mortos e dezenas de feridos.

Nesta semana, os Estados Unidos também ordenaram a saída do pessoal não essencial de sua embaixada e de seus familiares da Arábia Saudita devido à ameaça houthi.

Riade lidera uma coalizão militar que interveio pela primeira vez no conflito iemenita em 2015, uma guerra que devastou o país e provocou uma das piores crises humanitárias do mundo.

A forte escalada no Iêmen, marcada pela tomada de toda a costa do Mar Vermelho pelos houthis em uma ofensiva-relâmpago no mês passado, contribuiu para uma maior desestabilização regional e provoca perturbações nos mercados petrolíferos.

O Egito sugeriu o envio de tropas para ajudar a defender a Arábia Saudita, enquanto o Reino Unido e a França ofereceram forças para proteger o reino do Golfo.

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