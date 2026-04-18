negociação
Irã afirma que está analisando 'novas propostas' americanas
Delegação negociadora do Irã "não fará a mínima concessão" e "defenderá com toda sua força os interesses da nação iraniana", diz o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã
O Irã recebeu "novas propostas" dos Estados Unidos sobre possíveis negociações para acabar com a guerra no Oriente Médio, informou neste sábado (18) o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, que destacou que não fará nenhuma "concessão".
Segundo o órgão, citado pela agência oficial IRNA, o comandante do Exército do Paquistão, que atua como mediador entre os dois países, apresentou as "novas propostas" durante uma viagem a Teerã.
Leia também
• Trump diz que Irã não pode chantagear EUA com ameaças sobre o Estreito de Ormuz
• EUA "não podem impor sua vontade" em Ormuz, alerta vice-chanceler do Irã
• Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio de seus portos
"O Irã está analisando e ainda não respondeu", afirmou o Conselho Supremo.
A delegação negociadora do Irã "não fará a mínima concessão" e "defenderá com toda sua força os interesses da nação iraniana", acrescentou.