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Irã afirma que está analisando 'novas propostas' americanas

Delegação negociadora do Irã "não fará a mínima concessão" e "defenderá com toda sua força os interesses da nação iraniana", diz o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã

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"O Irã está analisando e ainda não respondeu", afirmou o Conselho Supremo."O Irã está analisando e ainda não respondeu", afirmou o Conselho Supremo. - Foto: AFP

O Irã recebeu "novas propostas" dos Estados Unidos sobre possíveis negociações para acabar com a guerra no Oriente Médio, informou neste sábado (18) o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, que destacou que não fará nenhuma "concessão".

Segundo o órgão, citado pela agência oficial IRNA, o comandante do Exército do Paquistão, que atua como mediador entre os dois países, apresentou as "novas propostas" durante uma viagem a Teerã.

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"O Irã está analisando e ainda não respondeu", afirmou o Conselho Supremo.

A delegação negociadora do Irã "não fará a mínima concessão" e "defenderá com toda sua força os interesses da nação iraniana", acrescentou.

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