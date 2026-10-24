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GUERRA Irã aumentou esforços para atacar americanos no Oriente Médio, diz chefe de inteligência dos EUA Jay Clayton afirmou que "recebeu informações de inteligência de que o Irã aumentou substancialmente seus esforços para atacar pessoal americano"

O Irã "aumentou substancialmente" seus esforços para atacar cidadãos americanos no Oriente Médio e em outras localidades, advertiu na sexta-feira (23) o chefe de inteligência nacional dos Estados Unidos, Jay Clayton.

Em um memorando enviado ao secretário de Estado, Marco Rubio, Clayton afirmou que "recebeu informações de inteligência de que o Irã aumentou substancialmente seus esforços para atacar pessoal americano", segundo um funcionário.

"Os esforços letais de planejamento dos iranianos contra cidadãos americanos alcançaram estágios avançados tanto no Oriente Médio quanto em determinados outros países", de acordo com o texto publicado em primeira mão pela Axios.

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