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Guerra

Irã confirma ataque a navio com bandeira do Panamá no Mar de Omã em retaliação aos EUA

O navio de bandeira panamenha foi danificado pela explosão causada por um míssil nas águas territoriais iraquianas após ter esvaziado a carga que transportava

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A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que qualquer ato de agressão por parte das forças americanas na região será respondido de maneira firme e decididaA Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que qualquer ato de agressão por parte das forças americanas na região será respondido de maneira firme e decidida - Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) confirmou que lançou um ataque ao navio "MSC Sarisky", que navegava com bandeira do Panamá, em retaliação à investida militar americana à embarcação iraniana "Lian Star", informou o Tehran Times nesta segunda-feira, 1.

O navio de bandeira panamenha foi danificado pela explosão causada por um míssil nas águas territoriais iraquianas após ter esvaziado a carga que transportava.

A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que qualquer ato de agressão por parte das forças americanas na região será respondido de maneira firme e decidida, segundo a mesma publicação.

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A Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) informou ter recebido um relato de um incidente envolvendo um navio cargueiro a aproximadamente 40 milhas náuticas a sudeste de Umm Qasr, no Iraque. A UKMTO disse desconhecer qualquer impacto ambiental até o momento, segundo comunicado no site da entidade.

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