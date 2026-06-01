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Guerra Irã confirma ataque a navio com bandeira do Panamá no Mar de Omã em retaliação aos EUA O navio de bandeira panamenha foi danificado pela explosão causada por um míssil nas águas territoriais iraquianas após ter esvaziado a carga que transportava

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) confirmou que lançou um ataque ao navio "MSC Sarisky", que navegava com bandeira do Panamá, em retaliação à investida militar americana à embarcação iraniana "Lian Star", informou o Tehran Times nesta segunda-feira, 1.



O navio de bandeira panamenha foi danificado pela explosão causada por um míssil nas águas territoriais iraquianas após ter esvaziado a carga que transportava.



A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que qualquer ato de agressão por parte das forças americanas na região será respondido de maneira firme e decidida, segundo a mesma publicação.

A Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) informou ter recebido um relato de um incidente envolvendo um navio cargueiro a aproximadamente 40 milhas náuticas a sudeste de Umm Qasr, no Iraque. A UKMTO disse desconhecer qualquer impacto ambiental até o momento, segundo comunicado no site da entidade.

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