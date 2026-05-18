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Oriente Médio Irã confirma que Mojtaba Khamenei foi ferido em ataques dos EUA e de Israel contra o país Trata-se da primeira vez que o Irã fala publicamente sobre o estado do líder supremo, que desde que assumiu o posto no lugar de seu pai, Ali Khamenei, não faz aparições públicas

Pela primeira vez, um porta-voz do Ministério da Saúde iraniano admitiu nesta segunda-feira (18) que o Líder Supremo Mojtaba Khamenei foi levado ao hospital, em fevereiro, após o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Khamenei foi tratado no hospital por diversos ferimentos que necessitaram, inclusive de pontos.

De acordo com Hossein Karmanpour, Khamenei não teve ferimentos graves que causassem desfiguração ou perda de membros, por exemplo. Trata-se da primeira vez que o Irã fala publicamente sobre o estado de Khamenei, que desde que assumiu o posto de líder supremo, no lugar de seu pai, Ali Khamenei, não faz aparições públicas.

Desde fevereiro, os Estados Unidos e Israel declararam em alguns momentos acreditar que o estado de saúde de Khamenei era ruim e que ele teria, inclusive, amputado membros. A notícia surge no mesmo dia em que o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, alertou autoridades do país contra a criação do que considera uma imagem falsa do país durante o conflito com os Estados Unidos e Israel.

Segundo Pezeshkian, afirmou que usinas de energia, indústrias petroquímicas e siderúrgicas foram alvos de ataques e que o Irã “não deve alegar falsamente que não temos problemas e que o inimigo está sendo destruído”.

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