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GUERRA

Irã rejeitou proposta dos EUA de cessar-fogo de 48 horas, diz agência iraniana Fars

A proposta americana foi feita por meio de um país aliado, segundo agência de notícias

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Irã deu continuidade aos ataques pesadosIrã deu continuidade aos ataques pesados - Foto: Martin Lelievre/AFP

O Irã rejeitou uma proposta feita pelos Estados Unidos para um cessar-fogo de 48 horas, de acordo com a agência de notícias iraniana Fars. Segundo a agência, uma fonte informou que a proposta americana foi feita por meio de um país aliado.

"Avaliações indicam que essa proposta foi feita após a intensificação da crise na região e o surgimento de sérios problemas para as forças militares dos EUA, decorrentes de uma estimativa equivocada das capacidades militares da República Islâmica do Irã", disse a fonte à Fars.
 

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Ainda conforme a fonte da agência iraniana, a resposta do Irã a essa proposta "não foi dada por escrito, mas sim de forma prática, com a continuidade de ataques pesados".

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