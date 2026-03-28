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conflito Israel anuncia nova onda de ataques contra infraestrutura em Teerã Segundo as Forças de Defesa de Israel, depósitos de armas, lançadores, estruturas militares e outras infraestruturas foram atingidas

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram na manhã deste sábado (28) que concluíram uma onda adicional de ataques contra locais de infraestrutura do regime iraniano em Teerã. O comunicado foi feito via Telegram.

Nesta sexta-feira (27), as IDF realizaram um ataque em Beirute. Segundo as forças de defesa, as ações eliminaram Ayyoub Hussein Yaacoub, integrante da Unidade de Comunicações do Hezbollah. Como parte de sua função, ele também esteve envolvido na estruturação e no fortalecimento da unidade de foguetes do Hezbollah.

Além disso, as IDF disseram que Yasser Mohammad Mubarak, outro integrante da Unidade de Comunicações que também exercia funções na unidade de foguetes do Hezbollah, foi atingido.

Na noite de ontem, as IDF realizaram ataques contra dezenas de alvos por ar e mar em áreas do sul do Líbano, em apoio às tropas terrestres e como parte do esforço para reduzir as capacidades do Hezbollah na região.

"Depósitos de armas, lançadores, estruturas militares e outras infraestruturas foram atingidas". As IDF declararam que continuarão a operar contra o Hezbollah.

Diálogo com Paquistão

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, realizaram uma ligação telefônica ainda neste sábado para discutir a segurança regional e os desdobramentos da guerra, que completa hoje um mês.

Em publicação na rede social X, o Governo da República Islâmica do Irã disse que, durante a conversa, o Irã afirmou que os ataques à infraestrutura do país e os assassinatos seletivos estão aprofundando a desconfiança na região.

O comunicado destaca ainda a necessidade de solidariedade e de um diálogo baseado no respeito mútuo para estabilizar o Oriente Médio. O movimento diplomático ocorre em meio à pressão sobre o Estreito de Hormuz e à intensificação das operações aéreas em Teerã.

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