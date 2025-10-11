S�b, 11 de Outubro

Cessar-fogo

Israel começa a transferir prisioneiros palestinos em preparação para a troca de reféns em Gaza

Movimento faz parte do acordo de cessar-fogo que prevê libertação de 250 palestinos e 48 reféns israelenses

Foto: MAYA LEVIN / AFP

Israel começou a transferir prisioneiros palestinos para duas prisões para trocá-los por reféns mantidos pelo movimento islamista Hamas, como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza, confirmou o serviço penitenciário israelense neste sábado (11).

Milhares de funcionários, incluindo agentes penitenciários, "trabalharam durante toda a noite para implementar a decisão do governo: 'O marco para a libertação de todos os reféns israelenses'", anunciou o serviço prisional em um comunicado.

Segundo o acordo de cessar-fogo, Israel deve libertar 250 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que cumprem penas de prisão perpétua por ataques fatais, e o Hamas tem até segunda-feira para libertar os 48 reféns israelenses ainda mantidos em Gaza, alguns vivos e outros mortos em cativeiro.

