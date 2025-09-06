Israel ordena evacuação em Gaza e amplia operações em cidade sob crise humanitária

A- A+

O Exército de Israel pediu neste sábado, 6, que palestinos em Gaza se desloquem para uma área humanitária designada no sul, enquanto amplia suas operações. Partes da cidade, que abriga quase 1 milhão de pessoas, já são consideradas "zonas vermelhas", onde foram emitidas ordens de evacuação diante da expectativa de combates intensos.



O porta-voz militar israelense, Avichay Adraee, escreveu no X que o Exército declarou Muwasi - um acampamento improvisado de tendas no sul da Faixa de Gaza - como área humanitária e instou todos os moradores da cidade, classificada como reduto do Hamas e zona de combate, a deixarem o local. Segundo ele, a população poderia viajar de carro por uma estrada designada.



Em comunicado, os militares divulgaram um mapa mostrando a área em Khan Younis que a zona humanitária abrange, incluindo o quarteirão onde fica o Hospital Nasser. A região em torno do hospital já era considerada zona vermelha, embora a instalação em si não estivesse incluída. Na semana passada, Israel atingiu o hospital, matando 22 pessoas. O hospital não estava sob ordem de evacuação.



A zona segura designada incluiria hospitais de campanha, encanamentos de água, alimentos e tendas, e os esforços de ajuda "continuarão de forma contínua em cooperação com a ONU e organizações internacionais", disse o comunicado. As Nações Unidas não puderam ser contatadas de imediato para comentar.



Organizações humanitárias têm alertado repetidamente que uma evacuação em larga escala de Gaza agravaria a grave crise humanitária. Palestinos foram deslocados diversas vezes durante a guerra que já dura quase dois anos, muitos enfrentando a fome e sem ter para onde ir.



Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, forças israelenses já atingiram áreas humanitárias durante a guerra, incluindo Muwasi, anteriormente declarada zona segura. A ordem de evacuação foi emitida um dia após Israel atacar um prédio de vários andares em Gaza, alegando que o Hamas o utilizava para vigilância, sem apresentar provas.

Veja também