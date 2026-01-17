A- A+

oriente médio Israel se opõe à composição do comitê palestino para administrar Gaza Criação de comitê foi anunciada como parte do plano de paz de Donald Trump

Israel questionou, neste sábado (17), a composição do comitê palestino encarregado de administrar a Faixa de Gaza, cuja criação foi anunciada na quarta-feira como parte do plano de paz impulsionado pelo presidente americano, Donald Trump.

"O anúncio da composição do Comitê Executivo de Gaza, subordinado ao Conselho de Paz [criado por Trump], não foi coordenado com Israel e contraria sua política", assinalou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Enquanto isso, o grupo palestino Jihad Islâmica assinalou, neste sábado, que os integrantes do Conselho da Paz tinham sido escolhidos para servir aos interesses de Israel.

"Ficamos surpresos com a composição do chamado 'Conselho da Paz' e com os nomes anunciados, eleitos segundo critérios israelenses e que servem aos interesses da ocupação" [israelense], destacou o movimento em nota.

Esta composição, segundo o grupo, é um testemunho das "intenções negativas premeditadas em relação à implementação do acordo de cessar-fogo, vigente desde 10 de outubro na Faixa de Gaza".

Veja também