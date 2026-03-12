A- A+

guerra Itália se retirará "temporariamente" de base militar atacada no Iraque Decisão foi confirmada pelo chanceler Antonio Tajani

A Itália retirará temporariamente suas tropas de uma base militar no Curdistão iraquiano que foi alvo de um ataque com drones, concluindo um recuo que já estava em andamento, informaram vários ministros nesta quinta-feira (12).

"Uma retirada já havia sido planejada" antes do ataque de quarta-feira, que não deixou feridos, declarou o ministro da Defesa, Guido Crosetto, ao telejornal italiano TG1, uma decisão que foi confirmada pelo chanceler Antonio Tajani.

No âmbito de uma coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos, militares italianos treinam, no Curdistão iraquiano, membros das forças de segurança curdas em uma base situada na região de Erbil.

A base italiana "está localizada dentro de um complexo que abriga outras bases de outros países, em particular dos Estados Unidos", destacou Tajani na televisão, e "não sabemos" se o ataque "tinha como alvo a base italiana ou o complexo em geral".

Veja também