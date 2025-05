Juiz federal nos EUA ordena que governo Trump reintegre guatemalteco deportado para o México

A- A+

O juiz federal Brian Murphy ordenou no fim da noite de sexta-feira, 23, que o governo de Donald Trump facilite o retorno aos Estados Unidos de um homem da Guatemala deportado ao México.



O homem, que é gay, foi protegido de ser devolvido ao seu país de origem por ordem de um juiz de imigração. Mas os EUA o colocaram em um ônibus e o enviaram para o México, algo que o juiz Murphy considerou "sem qualquer semelhança com o devido processo legal".





O México o devolveu à Guatemala, onde ele está escondido, de acordo com documentos judiciais. Um processo judicial anterior determinou que o homem, identificado pelas iniciais O.C.G., corria risco de perseguição ou tortura se retornasse à Guatemala, mas ele também temia retornar ao México. Ele apresentou evidências de ter sido estuprado e mantido refém lá enquanto buscava asilo nos EUA.



"Ninguém jamais sugeriu que O.C.G. representa qualquer tipo de ameaça à segurança", escreveu Murphy. "Em geral, este caso não apresenta fatos ou circunstâncias legais especiais, apenas o horror banal de um homem sendo ilicitamente colocado em um ônibus e enviado de volta a um país onde supostamente foi estuprado e sequestrado."



Uma mensagem solicitando comentários foi enviada ao Departamento de Segurança Interna, que não comentou o assunto.



A ordem de Murphy se soma a uma série de decisões de tribunais federais contra deportações do governo Trump. Fonte: Associated Press.

Veja também