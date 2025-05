A- A+

Julgamento Juíza nega que pretendia fazer documentário sobre o julgamento da morte de Maradona Juíza é investigada por suposta colaboração com equipe audiovisual; defesa alega que imagens seriam parte de entrevista pessoal e não de documentário sobre o caso

As imagens gravadas de um julgamento que julga na Argentina a morte do ex-jogador de futebol Diego Maradona fazem parte de uma "entrevista" e não de um documentário não autorizado sobre o julgamento, de acordo com um documento apresentado à promotoria por uma das envolvidas na gravação.

O julgamento sobre a morte do ídolo argentino foi suspenso na última terça-feira por uma semana para investigar se uma das três juízas do caso, Julieta Makintach, colaborou com a entrada de câmeras nas audiências para a produção de um documentário sem a aprovação das partes.

De acordo com um documento apresentado à promoção por um dos envolvidos na gravação, ao qual a AFP teve acesso neste sábado, as imagens captadas durante o julgamento fazem parte de uma "entrevista" com a juíza "em seu papel de juíza e mulher".

Ideia

A "ideia futura" era escrever um "livro" ou fazer uma "publicação nas redes sobre seu perfil profissional", e não tinha "nenhuma referência ao julgamento em si", disse uma pessoa envolvida na produção audiovisual, que se apresentou como amiga da magistrada.

“O facto de [Makintach] ter sido designado como julgamento de um dos julgamentos orais mais importantes do nosso país deixou-me ainda mais interessada em fazer algo a respeito”, acrescentou.

O declarante garante que as "poucas imagens" coletadas do julgamento durante o julgamento não foram publicadas, embora tenha reconhecido que, durante o processo, contou com a ajuda de pessoas ligadas ao mercado audiovisual.

“Foi tudo gratuito, amador e desinteressado, e não assinamos nenhum tipo de contrato ou compromisso futuro com relação ao que pretendíamos fazer”, disse.

Operações

Na sexta-feira, uma fonte oficial confirmou que seis residências na província de Buenos Aires sofreram operações de busca e apreensão para investigar se o documentário do julgamento estava sendo feito.

No mesmo dia, o advogado do autor da ação, Fernando Burlando, disse que o processo judicial deveria ser reiniciado por causa da suposta culpa de Makintach e anunciou que pedirá sua destituição e sua impugnação, algo que ele está considerando estendendo-se aos outros dois juízes.

O julgamento, que começou em 11 de março, busca determinar a responsabilidade da equipe médica na morte de Maradona.

Ele está sendo realizado em um tribunal em San Isidro, ao norte de Buenos Aires, perto de onde o ex-astro morava quando morreu em 25 de novembro de 2020.

Campeão do mundo com a Argentina em 1986, 'El Diez' morreu de edema pulmonar enquanto recebia cuidados médicos em casa após uma operação neurológica semanas antes.

