Kate e rei Charles com câncer: o que se sabe sobre a doença dos dois e qual impacto na monarquia?

Após semanas de especulações sobre o suposto sumiço de Kate Middleton, 42 anos, a princesa de Gales chocou o mundo ao anunciar, nesta sexta-feira, que está tratando um câncer. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirma que a condição foi descoberta após a sua cirurgia abdominal, em janeiro. A revelação acontece em meio a um momento delicado na monarquia britânica, na qual o rei Charles III, 75 anos, também está afastado dos seus compromissos reais para cuidar de um câncer de próstata.

Diante de tantas informações distorcidas sobre o estado de saúde da família real, o que se sabe até agora sobre a doença dos dois e qual o impacto disso para a monarquia britânica, cujo prestígio tem estado em queda desde a morte da rainha Elizabeth II, em outubro de 2022.

O que a Kate Middleton tem?

Segundo Kate, em janeiro, quando realizou a cirurgia no abdômen, ela ainda não sabia da existência da doença. Detalhes sobre o câncer não foram divulgados, mas o Palácio de Kensington disse estar confiante de que a princesa irá se recuperar totalmente. No anúncio, Kate disse estar nos “estágios iniciais” de quimioterapia preventiva, e garantiu estar “bem e cada dia mais forte”.

– Foram meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família, mas tive uma equipe médica fantástica que cuidou muito bem de mim, pelo qual sou muito grata – disse ela no vídeo, que, segundo relatos, foi gravado em Windsor na quarta-feira.

Na época da sua cirurgia, o Palácio de Kensington anunciou que a princesa havia passado por uma “cirurgia abdominal planejada” em 16 de janeiro e ficaria em repouso até a Páscoa. Segundo o comunicado, o procedimento foi bem sucedido e não se tratava de um câncer. Treze dias depois, foi a anunciado que ela havia recebido alta e continuara seu tratamento em casa, em Windsor.

Inicialmente, o príncipe William informou que também se afastaria dos compromissos reais para apoiar a princesa durante o seu repouso, retomando algumas atividades a partir de fevereiro.

Antes de ser operada, a última vez que ela havia sido vista em público foi em 25 de dezembro, acompanhada por familiares em uma caminhada natalina em Sandringham, casa de campo da realeza. Sua ausência nos compromissos reais desde o Natal gerou uma onda de especulações e teorias da conspiração, sobretudo após a publicação de uma imagem digitalmente adulterada na conta oficial da princesa há duas semanas, data em que se comemorava o Dia das Mães no Reino Unido.

No início do mês, o governo britânico anunciou que Kate participaria, em 8 de junho, de seu primeiro compromisso oficial desde que foi internada para fazer a cirurgia.

Qual a doença do rei Charles III?

No mesmo dia em que a Coroa divulgou que Kate faria uma cirurgia abdominal, foi a vez do anúncio de que rei Charles III passaria por um procedimento corretivo para tratar um aumento da próstata. A princípio, seria para tratar algo benigno, mas poucas semanas depois, no início de fevereiro, o Palácio de Buckingham informou que o monarca havia sido diagnosticado com câncer.

No comunicado, o palácio disse que uma "questão distinta de preocupação foi observada" após a cirurgia na próstata, e que "uma forma de câncer" foi revelada, mas sem especificar qual e sem dar detalhes sobre o estágio da condição.

Segundo o comunicado, o monarca já deu início a um cronograma de tratamento contra a doença, e, por isso, adiou compromissos reais em eventos públicos. Continuará, no entanto, com "os negócios do Estado e documentação oficial".

"O rei agradece à sua equipe médica pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível", afirma a nota.

Desde então, a rainha consorte, Camilla, 75, tinha assumido a função de representar a família real, mas recentemente ela havia tirado férias para repousar diante do cansaço por causa da agenda.

