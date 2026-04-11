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diplomacia Líderes do Irã e EUA se reúnem no Paquistão em busca de acordo de paz Encontro ocorrre sob forte esquema de segurança

O Paquistão é a sede da reunião trilateral entre representantes dos Estados Unidos, Irã e do próprio Paquistão que ocorre neste sábado (11). As delegações estão na capital Islamabad sob um forte esquema de segurança para negociações de paz.

Segundo a Agência Lusa, os membros dos governos norte-americano e do iraniano, que chegaram nessa sexta (10) ao país, foram recebidos nesta manhã pelo primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

A delegação iraniana é liderada por Mohammad Baqer Qalibaf, presidente do Parlamento do país e também por Abbas Aragchi, ministro das Relações Exteriores. A equipe do Irã tem cerca de 70 pessoas.

Os negociadores norte-americanas estão no Paquistão sob a liderança do vice-presidente J.D. Vance. Com ele, estão também Steve Witkoff, enviado especial do presidente Donald Trump e ainda Jared Kushner, genro de mandatário americano.

O encontro ocorre, segundo informações da Reuters, no Serena Hotel, na capital paquistanesa. O local foi escolhido por ser considerado um dos prédios mais seguros do país.

Toda a cidade de Islamabad está sob um esquema de segurança sem precedentes, segundo a Reuters. Lojas e outros estabelecimentos comerciais foram todos fechados dois dias antes da chegada dos líderes dos dois países.

As negociações entre Irã e EUA ocorrem após o cessar-fogo anunciado por Trump na noite de terça-feira (7).

O presidente norte-americano havia ameaçado exterminar os iranianos num ataque inédito, mas desistiu e concordou em suspender o bombardeio ,após conversar com negociadores paquistaneses que apresentaram a proposta para encerrar as agressões.

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