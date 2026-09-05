Anvisa autoriza importação de medicamento experimental para tratamento de Lito Sousa

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SAÚDE Lito Sousa: Anvisa autoriza importação de medicamento experimental para tratamento do influenciador Influenciador receberá o fármaco ALN-6457, desenvolvido pela Regeneron Pharmaceuticals

Lito Sousa receberá o medicamento experimental ALN-6457, desenvolvido pela Regeneron Pharmaceuticals, que poderá ser importado após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) feita nesta sexta-feira (4).

O influenciador convive com a doença de Creutzfeldt-Jakob, neurológica rara e de rápida evolução.

De acordo com a autarquia, a decisão foi considerada de caráter excepcional, já que a farmacêutica não apresenta representante legal no país e o fármaco não possui registro comercial junto à Anvisa. Além disso, foi considerado que a doença apresenta caraterística de rápida progressão.

A substância está em fase de estudos pré-clínicos, ou seja, ainda não foi testado em humanos com a condição de Lito.

"O impossível está virando realidade! Estamos prontos para receber o tratamento! Expectativa de chegar no Brasil em 7/9 dias", diz Mila Seidl, esposa de Lito, ao comentar a novidade.

O pedido foi realizado pelo Einstein Hospital Israelita após Lito ter sido aceito para uso compassivo. Atualmente, ele está recebendo cuidados paliativos em casa. Mila Seidl, mulher de Lito, contou que a residência precisou ser adaptada para atender às novas necessidades do influenciador. Portas foram retiradas, o box do banheiro foi removido e corredores tiveram de ser modificados para facilitar sua movimentação.

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