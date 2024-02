A- A+

Relações internacionais Lula fala com primeiro-ministro da Malásia e reitera interesse em parceria em semicondutores Lula reiterou o interesse do Brasil em parcerias com o país asiático, especialmente no setor

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou, nesta sexta-feira, 9, com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. No telefonema, Lula reiterou o interesse do Brasil em parcerias com o país asiático, especialmente no setor de semicondutores.



De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula e Ibrahim falaram "sobre a possibilidade de ampliar as relações comerciais entre os países, sobre combate às desigualdades e à fome e defenderam um cessar-fogo para o conflito na Faixa de Gaza, além de uma reforma no sistema de governança global".





Segundo o documento, o primeiro-ministro elogiou a atuação do Brasil no cenário internacional contra problemas sociais e agradeceu o apoio do país para uma solução pacífica na guerra do Oriente Médio, além de outras questões do Sul Global.



Ainda, destacou o debate sobre o processo de transição energética no Brasil.

Veja também

Ameaça Venezuela amplia mobilização de forças militares na fronteira com Guiana