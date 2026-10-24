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MADRI Milhares de pessoas protestam em Madri em defesa das aposentadorias Na Espanha, a pensão média de aposentadoria chegou em setembro a 1.576 euros mensais (quase 9.000 reais) para cerca de 6,8 milhões de beneficiários

Milhares de manifestantes se mobilizaram neste sábado (24) no centro de Madri, na Espanha, para defender as aposentadorias públicas, a um mês das eleições legislativas, enquanto a esquerda acusa a direita de querer abrir caminho para uma privatização parcial do sistema.

A marcha percorreu sem incidentes cerca de dois quilômetros entre a estação de Atocha e a rua Alcalá, passando em frente ao Museu do Prado e pela Praça de Cibeles, constatou um jornalista da AFP.

"Aposentadorias garantidas", "proteger as aposentadorias", eram algumas das frases lidas em faixas erguidas pelos 25.000 manifestantes, segundo uma estimativa comunicada pela Delegação do Governo em Madri à AFP.

O funcionário público Juan Fernández, de 38 anos, afirmou viver na "incerteza" em relação à sua futura aposentadoria e disse ser contra uma reforma do sistema que abra caminho para a privatização, com "ganhos ou perdas".

"As aposentadorias públicas são inamovíveis", sustentou Pilar, uma préaposentada de 64 anos que lamentou que "a tendência é privatizar tudo".

Ela também celebrou que "a questão da moradia tenha mobilizado", especialmente os mais jovens, a "defender tudo o que é público", como a educação e a saúde.

Na segundafeira, o líder da oposição de direita, Alberto Núñez Feijóo, garantiu que o Partido Popular reajustará as aposentadorias conforme a lei, se vencer as eleições legislativas antecipadas de 29 de novembro.

Ele respondeu assim às acusações do governo do socialista Pedro Sánchez, que reprova ao PP querer reformar o sistema previdenciário questionando o atual mecanismo de indexação das prestações à inflação, em vigor desde 1º de janeiro de 2022.

No fim de 2021, o PP votou contra esse projeto de lei por considerar que representava um custo excessivo para as finanças públicas.

Na Espanha, a pensão média de aposentadoria chegou em setembro a 1.576 euros mensais (quase 9.000 reais) para cerca de 6,8 milhões de beneficiários, segundo o Ministério da Seguridade Social.

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