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internacional Mancha de petróleo em frente à costa do Irã 'reduziu-se consideravelmente', diz ONG Observatório de Conflitos e Meio Ambiente diz que a origem e a causa da mancha continuam desconhecidas e só podem ser determinadas a partir das imagens disponíveis

A mancha de petróleo surgida há alguns dias diante da ilha iraniana de Kharg, que gerou temores de um derramamento de petróleo, "reduziu-se consideravelmente", constatou neste sábado (9) uma organização de defesa do meio ambiente, com base na análise de imagens de satélite.

Nos últimos dias, imagens de satélite pareciam mostrar uma mancha de petróleo em expansão, cuja causa era desconhecida, diante da ilha, principal terminal petrolífero do Irã, por onde normalmente transita 90% do petróleo bruto da república islâmica.

As imagens de sábado do satélite Copernicus parecem mostrar que a mancha "reduziu-se consideravelmente" em comparação com as captadas na quarta-feira, indicou o Observatório de Conflitos e Meio Ambiente (CEOBS), uma ONG sediada no Reino Unido.

"A origem e a causa da mancha continuam desconhecidas e não podem ser determinadas de forma conclusiva apenas a partir das imagens disponíveis", acrescentou o CEOBS, enquanto meios de comunicação americanos mencionam a possibilidade de vazamentos em infraestruturas petrolíferas iranianas.

"Embora as infraestruturas marítimas da região possam ser uma fonte potencial, não podemos identificar um ponto de origem definitivo nem atribuir a contaminação a uma causa específica neste momento", declarou Leon Moreland, do CEOBS.

Por sua vez, o deputado iraniano Jafar Purkabgani sustentou anteriormente que "as manchas observadas" ao redor da ilha de Kharg "estão relacionadas a descargas de petróleo e águas de lastro de petroleiros, despejadas no mar por um navio europeu em prejuízo ao meio ambiente", segundo a televisão estatal.

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