conflito

Mísseis e drones de baixo custo: as novas armas na guerra no Oriente Médio

Conflito na região está servindo como um teste para armamentos novos ou até então desconhecidos

Colunas de fumaça se elevam após ataques com mísseis em Teerã, em 1&ordm; de março de 2026.Colunas de fumaça se elevam após ataques com mísseis em Teerã, em 1º de março de 2026. - Foto: ATTA KENARE/AFP

Como em todos os conflitos, a guerra que opõe o Irã aos Estados Unidos e a Israel constitui um campo de testes para o uso em combate de armamentos novos ou até então desconhecidos.


O "pardal azul" israelense
Foi com mísseis Blue Sparrow ("pardal azul") que os israelenses mataram, segundo informações do The Wall Street Journal e do Financial Times, o líder supremo iraniano Ali Khamenei na manhã de 28 de fevereiro.

O Blue Sparrow é lançado por aviões de combate F-15 israelenses. Como outros mísseis balísticos, ele se eleva a cerca de 100 quilômetros de altitude antes de descer em alta velocidade até o alvo.

Desenvolvido pela empresa israelense Rafael - muito discreta sobre o tema -, o Blue Sparrow pertence a uma família de mísseis junto com o Black Sparrow e o Silver Sparrow, concebidos originalmente para servir de alvos para sistemas de defesa antimísseis.

O Blue Sparrow, com 6,5 metros de comprimento e 1.900 quilos de peso, foi desenvolvido especialmente para interceptar mísseis como os Scud-C/D iraquianos, segundo uma ficha técnica da Rafael de 2023.

Durante a guerra de 12 dias que opôs Israel ao Irã em junho de 2025, os "mísseis Blue Sparrow e Silver Sparrow possibilitaram atingir diferentes alvos a enormes distâncias - 1.000 quilômetros para o primeiro e 2.000 quilômetros para o segundo", afirmou em julho o chefe do Estado-Maior da Força Aérea e do Espaço da França, general Jérôme Bellanger, perante deputados da comissão de Defesa.

O alcance do míssil permite dispará-lo a partir de uma distância segura, sem entrar na zona onde o avião que o transporta poderia ser derrubado por sistemas antiaéreos.


Lucas, o Shahed americano
O Lucas é um drone kamikaze de longo alcance e baixo custo, com formato de asa voadora que se assemelha ao Shahed-136 iraniano, do qual foi inspirado.

Questionado em uma entrevista coletiva na quinta-feira (5), o almirante Brad Cooper, comandante do Centcom americano, responsável pelas operações no Oriente Médio, considerou-o "indispensável" no conflito que opõe Estados Unidos e Israel ao Irã.

"No início, trata-se de um drone de desenho iraniano. Pegamos um, desmontamos, enviamos aos Estados Unidos, colocamos um pequeno 'Made in America' nele, trouxemos de volta e agora disparamos contra os iranianos com ele", relatou.

Ele foi utilizado "pela primeira vez" no primeiro dia do conflito a partir de um país não especificado do Golfo por uma unidade chamada Task Force Scorpion Strike, segundo o Centcom.

Os detalhes sobre suas características são escassos.

O drone é fabricado pela empresa americana SpektreWorks, que o derivou de seu drone-alvo FLM136. Este pode voar a 137 km/h por mais de 800 quilômetros.

Seu custo, de "cerca de 35 mil dólares" (R$ 180 mil), segundo um porta-voz do Centcom citado pelo site especializado The War Zone, permite uso em grande escala, enquanto um míssil de cruzeiro, mais avançado e destrutivo, custa mais de 1 milhão de dólares (R$ 5,15 milhões).

O Shahed-136 que o inspirou é utilizado em centenas de unidades pelo Irã contra países do Golfo. Também foi fornecido à Rússia, que agora o produz em milhares com o nome Geran-2 em sua guerra contra a Ucrânia.

O batismo de fogo do míssil PrSM
Esse míssil balístico tático é o sucessor do ATACMS, durante muito tempo solicitado pela Ucrânia aos Estados Unidos para bombardear posições russas em profundidade.

O PrSM, também disparado com o lançador Himars, foi usado pela primeira vez em combate na guerra no Oriente Médio que começou no sábado passado, anunciou o Centcom.

Enquanto o ATACMS pode atingir alvos até 300 quilômetros, o alcance do Precision Strike Missile (míssil de ataque de precisão) "supera os 400 quilômetros" e "representa um salto quântico nas capacidades de ataque de precisão" em comparação com seu predecessor, segundo o Exército americano.

Seu fabricante, o gigante americano Lockheed Martin, obteve em março de 2025 um contrato de 4,9 bilhões de dólares (R$ 25,23 bilhões) para sua produção, a um ritmo de 400 mísseis por ano.

Versões futuras do míssil poderão ampliar seu alcance para até 1.000 quilômetros, segundo o Exército americano.

