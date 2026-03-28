A- A+

falecimento Morre James Tolkan, o diretor Strickland de 'De Volta para o Futuro', aos 94 anos Causa da morte não foi divulgada

O ator James Tolkan morreu aos 94 anos na última quinta-feira (26) em Saranac Lake, no Estado de Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecido por interpretar o rígido diretor Strickland em De Volta para o Futuro (1985), Tolkan construiu uma carreira que atravessou o teatro, o cinema e a televisão. Outro papel de destaque foi o do comandante "Stinger", superior do personagem de Tom Cruise em Top Gun (1986).

Nascido em 1931, no estado de Michigan, o ator serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia antes de iniciar sua formação em atuação, em Nova York, com nomes como Stella Adler e Lee Strasberg. Ele também trabalhou no teatro por cerca de 25 anos e integrou o elenco original da peça Glengarry Glen Ross na Broadway.

No cinema, participou de produções como Jogos de Guerra (1983), além de Amor e Morte (1975), de Woody Allen, no qual interpretou Napoleão e seu sósia. Sua última aparição nas telas foi em Rastros de Maldade, lançado em 2015.

Na televisão, acumulou papéis regulares em séries como Mary (1985-1986), Os Justiceiros (1992-1993) e Cobra (1993-1994), além de participações em produções como Miami Vice, Um Maluco no Pedaço e Arquivo X.

Tolkan deixa a esposa, Parmelee, com quem foi casado por 54 anos, além de três sobrinhas. A família pediu que doações em sua memória sejam destinadas a abrigos e organizações de resgate de animais.



Veja também