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INTERNACIONAL Sobe para nove o número de mortos em ataque armado em igreja na Jordânia Na sexta-feira (23), as autoridades haviam registrado sete mortos e 34 feridos

Dois dos feridos em um ataque armado ocorrido na sexta-feira em uma igreja no sul da Jordânia morreram em decorrência de seus ferimentos, elevando o total de mortos para nove, informou à AFP o ministro da Saúde, Ibrahim Al Bdour, neste sábado (24).

"O número de vítimas fatais no ataque contra a igreja da localidade de Hammud", na província de Karak, "aumentou para nove após o falecimento de um segundo ferido que estava em estado crítico", afirmou o responsável, detalhando que 25 pessoas continuavam hospitalizadas. Durante a manhã, havia sido confirmada a morte de uma oitava vítima.

Na sexta-feira, as autoridades haviam registrado sete mortos e 34 feridos.

Segundo a Direção de Segurança Pública, os agressores invadiram uma igreja greco-ortodoxa e abriram fogo contra um cortejo fúnebre.

O ministro do Interior, Mazen Al Faraya, afirmou que este ataque incomum contra a comunidade cristã desse reino de maioria muçulmana sunita foi perpetrado por "um grupo de extremistas".

"Os serviços de segurança estão mobilizados sem descanso para localizar os autores", declarou.

O rei Abdullah II da Jordânia visitou os feridos internados no hospital e assegurou, em uma mensagem no X, que "o atentado terrorista contra Karak receberá a resposta mais dura".

"A segurança e a proteção dos jordanianos são linhas vermelhas que não devem ser cruzadas", acrescentou o monarca neste sábado, após uma reunião do Conselho de Segurança.

O primeiro-ministro do país, Jafar Hassan, decretou três dias de luto nacional a partir de sexta-feira, com bandeiras a meio-mastro nas instituições governamentais e públicas.

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