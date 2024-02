Mulher atira em megaigreja dos EUA, fere criança de 5 anos e é morta por policiais

A- A+

Uma mulher atirou em duas pessoas durante um serviço religioso em uma das maiores igrejas dos Estados Unidos no domingo, 11, ferindo duas pessoas, incluindo uma criança de cinco anos. A mulher foi morta por dois policiais que estavam fora do serviço e trabalhavam como seguranças no local.



A Igreja de Lakewood, em Houston, tem capacidade para 16 mil pessoas. Anteriormente, o local chegou a abrigar o estádio do Houston Rockets, da liga americana de basquete. A criança de 5 anos está em estado crítico em um hospital infantil, enquanto um homem de 50 anos está estável em outro hospital com um ferimento no quadril.



Os disparos foram feitos com um rifle estilo AR-15 entre os cultos na igreja, que recebe regularmente 45 mil pessoas todas as semanas, tornando-a a terceira maior igreja dos EUA, de acordo com o Instituto Hartford de Pesquisa Religiosa.



Mulher foi identificada



A atiradora foi identificada como Genesse Ivonne Moreno, de 36 anos, de acordo com informações do gabinete do promotor distrital do condado de Montgomery.



Antes de ser baleada e morta, Moreno disse aos policiais que tinha uma bomba e carregava "uma corda de cor amarela e substâncias consistentes com a fabricação de artefatos explosivos, que parecia ser um cordão de detonação", de acordo com o depoimento do mandado de busca e apreensão. A polícia anunciou que não encontrou vestígios de bomba.



Igreja cresceu com TV



A Igreja de Lakewood cresceu consideravelmente nos últimos 25 anos desde que o pastor Joel Osteen assumiu o cargo após a morte de seu pai em 1999 e introduziu um estilo de televangelismo cristão que conquistou milhões de seguidores. Seus sermões televisionados alcançam cerca de 100 países.



Osteen é um lider de um movimento que é conhecido como evangelho da prosperidade, uma crença de que Deus deseja que seus seguidores sejam ricos e saudáveis. Ele é autor de vários livros best-sellers mundiais. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)

