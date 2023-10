Multidão tenta barrar chegada de israelenses e judeus em aeroporto na Rússia

A- A+

Dezenas de manifestantes invadiram, neste domingo, o aeroporto de Makhachkala, capital da república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, após o anúncio de que um avião procedente de Tel Aviv, em Israel, estava chegando. Os distúrbios — que ocorreram em meio à intensificação da ofensiva israelense na Faixa de Gaza, em sua guerra contra o grupo terrorista Hamas — logo foram interrompidos pelas forças de segurança locais, mas levaram a Autoridade de Aviação Civil da Rússia a anunciar o fechamento temporário do aeroporto, até 6 de novembro.

Segundo os veículos de comunicação Izvetsia e RT, a multidão ocupou o teto do terminal e invadiu a pista do aeroporto nesta cidade do Cáucaso. Vídeos no Telegram mostram dezenas de pessoas forçando a entrada do aeroporto e tentando controlar os veículos que deixavam o local. Outros mostraram as pessoas tentando arrombar portas enquanto funcionários tentavam dissuadi-los.

"Após a invasão de indivíduos não identificados na área de tráfego, decidiu-se fechar temporariamente o aeroporto para pousos e decolagens", informou a entidade, acrescentando que forças de segurança foram enviadas para o local.

As autoridades do Daguestão pediram aos manifestantes para porem fim às suas "ações ilegais" e, à noite (tarde no Brasil), informaram que as forças de segurança tinham retomado o "controle" da situação. O Ministério da Saúde também informou pelo Telegram que há alguns feridos entre os manifestantes e que já estão sendo atendidos pelas equipes médicas, sem fornecer mais detalhes.

"Todos os habitantes do Daguestão têm empatia com o sofrimento das vítimas pelas ações de pessoas e políticos injustos e rezam pela paz na Palestina. Mas o que aconteceu no nosso aeroporto é ultrajante e deveria receber a avaliação apropriada das autoridades policiais", disse Sergei Melikov, governador da república, no Telegram. "Isso será feito."

O governo israelense expressou preocupação e informou que está trabalhando para garantir a segurança dos cidadãos israelenses e judeus na área. Uma declaração no domingo à noite do Gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse: "Israel espera que as autoridades russas protejam todos os cidadãos israelenses e todos os judeus, e atuem decisivamente contra os desordeiros e contra o incitamento à violência contra judeus e israelenses".

A Rússia, por sua vez, abriu uma investigação criminal e prometeu deter os manifestantes, segundo o jornal israelense Hareetz.

No domingo anterior, Akhmed Dudayev, ministro da Informação na Chechênia, vizinha do Daguestão, alertou no Telegram contra "provocações" e pediu calma diante das crescentes tensões no Cáucaso. As duas são duas repúblicas voláteis no Cáucaso russo, ambas com populações majoritariamente muçulmanas — no Daguestão, 90% dos cerca de 3 milhões de habitantes são muçulmanos.

A comunidade judaica local é composta por cerca de 400 famílias, que já discutem a possibilidade de deixar o local, informou o Hareetz.

