Bilionários Musk é a primeira pessoa do mundo a ter mais de US$ 400 bi O acontecimento mais recente foi uma operação financeira que avaliou uma de suas empresas em mais de US$ 350 bilhões

Elon Musk se tornou a primeira pessoa a atingir US$ 400 bilhões em patrimônio líquido, o mais recente marco para quem já é o mais rico do mundo.

O catalisador mais recente foi a venda de ações internas de sua SpaceX, empresa de propriedade privada, o que aumentou o patrimônio líquido de Musk em cerca de US$ 50 bilhões de uma só vez, alcançando US$ 439,2 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

A fortuna de Musk passou por uma reviravolta dramática desde o final de 2022, quando, em um dado momento, ele viu seu patrimônio líquido cair mais de US$ 200 bilhões. Mas, nos últimos tempos, ele tem experimentado um crescimento acelerado, especialmente após a vitória de Donald Trump nas eleições do mês passado, com Musk sendo seu doador e defensor político mais proeminente.

As ações da Tesla subiram cerca de 65% desde antes da eleição, impulsionadas pela expectativa de que Trump irá agilizar a implementação dos carros autônomos e eliminar os créditos fiscais para veículos elétricos que beneficiam os concorrentes da Tesla.

A expectativa é que Musk ocupe um papel importante na nova administração como cochefe do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, o que lhe dará uma plataforma de destaque em Washington e uma linha direta para o Salão Oval.

Enquanto isso, o valor de sua startup de inteligência artificial, xAI, mais que dobrou desde que levantou dinheiro pela última vez, em maio, para US$ 50 bilhões, com o Wall Street Journal relatando no mês passado que a vitória de Trump ajudou a atrair novo interesse.

Nesta quarta-feira, a SpaceX e seus investidores concordaram em comprar US$ 1,25 bilhão em ações de funcionários e outros insiders da empresa. O acordo, que avalia a empresa privada de exploração espacial em cerca de US$ 350 bilhões, faz da SpaceX a startup privada mais valiosa do mundo.

"O que é realmente impressionante nisso é que quase nenhum investidor quis vender ações, mesmo com uma avaliação de US$ 350 bilhões. A SpaceX reduziu a quantidade de ações que comprou de volta de funcionários para permitir a entrada de alguns investidores novos", disse Musk na plataforma X.

A empresa ganha a maior parte de seu dinheiro com contratos com o governo dos EUA e provavelmente poderá contar com mais apoio sob uma administração Trump. O presidente eleito elogiou a visão de Musk de levar astronautas a Marte em seus discursos de campanha e se juntou a Musk em um lançamento da SpaceX no Texas logo após a eleição.

Jared Isaacman, a escolha de Trump para a direção da NASA, é um bilionário executivo de tecnologia que fez a primeira caminhada espacial comercial em um lançamento da SpaceX em setembro. No mês passado, ele elogiou a empresa e a definiu como “a organização mais inovadora e literalmente impressionante que já vi”. Isaacman investiu US$ 27,5 milhões na SpaceX por meio de sua empresa de pagamentos em 2021.

Musk, de 53 anos, recebeu uma notícia ruim na semana passada, quando um juiz de Delaware anulou, pela segunda vez, seu pacote de remuneração da Tesla estabelecido em 2028, atualmente avaliado em mais de US$ 100 bilhões.

A Tesla disse que apelaria da decisão, que Musk descreveu como “corrupção absoluta” no X. Mesmo que o prêmio de compensação de Musk seja eventualmente recuperado, ele ainda seria a pessoa mais rica do mundo por uma grande margem.

